Concerto 1700 y el dúo Suárez-Martínez protagonizan los próximos conciertos del ciclo Suena la Cúpula del Centro Niemeye

Daniel Pinteño (Violín) Y Ester Domingo (Violonchelo), Integrantes De Concerto 1700, - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer continúa esta primavera con nuevas citas del ciclo 'Suena la Cúpula', con 'Concerto 1700', con Daniel Pinteño y Ester Domingo el 26 de abril, y el dúo formado por Sergio Suárez y Alberto Martínez, quienes ofrecerán el concierto 'All around Bach', el 17 de mayo.

Las entradas para los dos conciertos han salido a la venta este viernes al precio de 12 euros, y estarán disponibles en la Taquilla física y la web oficial del Centro Niemeyer.

Según ha informado el Centro Niemeyer en nota de prensa, el 'Concerto 1700 El fin del continuo' propone "un viaje en el tiempo que captura el fascinante tránsito del barroco tardío hacia el clasicismo". A través de la evolución de la sonata y la transformación del bajo continuo, "se muestra cómo la densidad ornamental cede paso a la claridad galante".

Por otro lado, el concierto 'All around Bach', de Sergio Suárez y Alberto Martínez (Violín y clave), propone un recorrido por las influencias que marcaron la obra de Johann Sebastian Bach.