Concesionarios y clubes acusan a la directora de Deportes de mentir sobre la reparación del telesilla del Brañillín

Telesilla de El Brañillín de la estación Valgrande-Pajares. - EMPRESARIOS DE LENA

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los agentes vinculados a Valgrande-Pajares sostienen que la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández Ena, "miente de forma continuada" tanto en la exposición de la situación de la estación como en la gestión diaria de la instalación y en su relación con proveedores y trabajadores.

En su comunicado, afirman que desde la llegada de la dirección actual "todo ha ido mal" en el complejo invernal y citan como último episodio la avería del telesilla del Brañillín, que, según recalcan, ha impedido abrir la pista de principiantes pese a las recientes nevadas, con el consiguiente perjuicio económico para concesionarios y empresarios del valle de Lena.

El colectivo sostiene que la Dirección General de Deportes atribuyó la paralización del remonte a la espera de informes de especialistas de la marca, extremo que dicen desmentir, y subraya que la avería se ha resuelto finalmente por el propio director de la estación y su equipo técnico de confianza, después de que la directora diera una orden escrita para que asumieran la reparación.

Según el comunicado, este equipo interno ya había señalado semanas atrás que el origen del fallo estaba en una electroválvula de frenos, mientras que la dirección técnica orientó inicialmente la intervención hacia los cuadros eléctricos, lo que, a juicio de los firmantes, produjo una "pérdida de tiempo muy valiosa" en plena pretemporada navideña.

Los firmantes consideran que lo ocurrido "evidencia la fatiga de un modelo de gestión heredado y agotado", que, según crítico, prioriza la antigüedad administrativa frente a la capacitación técnica, e insisten en que una estación de esquí necesita un esquema flexible que permita encargar los trabajos "a quien más sabe y está más capacitado".

Además, acusan a la directora de tratar de "enmascarar" su gestión, en lugar de reconocer el esfuerzo del personal de la estación, y le reprochan haber mantenido un enfrentamiento continuado con algunos de los equipos técnicos más cualificados del complejo.

En el comunicado, los concesionarios, clubes y asociaciones exigen a la directora general de Deportes que "deje de mentir" y deje de ocultar información tanto a los agentes de la mesa de la nieve como al propio director de la estación, y reclaman la convocatoria "urgente" de este órgano, que fue creada por la Consejería con el propósito de escuchar al sector e impulsar las estaciones de esquí asturianas. A su juicio, la actual deriva está "lastrando al abismo" el potencial de Valgrande-Pajares y pone en riesgo la campaña invernal en un momento clave para la economía local.