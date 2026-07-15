El concierto de Josele Santiago en el Botánico de Gijón se adelanta a las 19.00 horas por la final del Mundial

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GIJÓN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha informado de un cambio de horario en el concierto de Josele Santiago previsto para este domingo 19 dentro del ciclo 'La Terraza del Botánico', que se adelantará a las 19.00 horas.

La modificación responde a la coincidencia con la final del Mundial que disputará la selección española, con el objetivo de facilitar que público y artistas puedan compatibilizar el seguimiento del partido con la asistencia al espectáculo.

Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para el nuevo horario. Asimismo, las personas que deseen solicitar la devolución podrán hacerlo contactando con Divertia a través del correo electrónico programacion@teatrojovellanos.com.

Desde la organización han señalado que el ajuste busca garantizar el normal desarrollo del evento y la mejor experiencia para los asistentes.