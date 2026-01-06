Concluida la ampliación de la red de abastecimiento de La Pereda

Red de abastecimiento - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha concluido las obras de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en la parroquia rural de La Pereda, en el concejo de Grado. La actuación ha supuesto una inversión de 243.891 euros.

El proyecto ha permitido mejorar el suministro de agua potable en el núcleo de Hispanes y evitará las caídas de presión y de caudal que se producían en Villanueva, según ha informado este martes el Gobierno asturiano.

Para ello, se han construido dos depósitos de 12 metros cúbicos de capacidad cada uno en Hispanes, así como una nueva red de distribución de casi dos kilómetros de longitud que conecta los depósitos con el núcleo rural.

También se ha mejorado la red de distribución mediante la ejecución de un sistema de bombeo y la instalación de 1.413 metros adicionales de tubería, para conectar los depósitos con el sistema de Villanueva, lo que mejorará la eficiencia y fiabilidad del servicio de abastecimiento.