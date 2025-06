Concluye sin acuerdo la reunión entre Principado y sindicatos de enseñanza, que mantienen la huelga indefinida

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre el Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones sindicales de enseñanza se ha dado por finalizada este lunes tras algo más de dos horas sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes. Los sindicatos se han mostrado muy críticos con el Gobierno, que ha convocado una nueva reunión para el próximo miércoles a las cuatro de la tarde, lo que ha sido considerado por las organizaciones sindicales como un intento de dilatar el proceso y "desgastar al profesorado". "El Gobierno está jugando con fuego", han advertido.

Así lo han indicado los representantes sindicales, ANPE, CCOO, Suatea y CSIF a la salida de la reunión con la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina.

Los sindicatos han pedido que Adrián Barbón "de la cara, salga de una vez" y que tome el mando de las negociaciones y han denunciado que pese a proponer los recesos necesarios para poder llegar a un acuerdo o al menos a un principio del mismo, desde el Gobierno se han cerrado en banda y han pospuesto para el miércoles la próxima reunión negociadora, de tal modo que la huelga que hoy alcanzaba su quinto día, se prorrogará al menos dos días más.

Desde ANPE Gumersindo Rodríguez ha advertido a la Administración de que con esa "maniobra dilatoria" están "jugando con fuego" y ha mostrado su esperanza de que "el Principado se ponga las pilas ya mismo".

"No lo entendemos. Ahora mismo el Principado se centra mucho en la cuestión económica, pero la cuestión económica no es solo el salario de los docentes, que efectivamente es netamente inferior al de otras comunidades, sino sobre todo la necesidad de invertir, la necesidad inversora en materias como las que acabo de decir, de reducción de la burocracia, ratios, etc", ha dicho Rodríguez.

A este respecto, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, Borja Llorente, ha remarcado que salen de la reunión "totalmente defraudados y ha lamentado que no ha habido ninguna propuesta por parte de la Administración. "Vienen de brazos vacíos", ha criticado.

Al tiempo, ha hecho un llamamiento público al profesorado asturiano a volver a participar de la huelga "a pesar de los servicios mínimos abusivos que hoy han impedido que miles de profesores de secundaria participaran de la misma", ha remarcado.

Ha destacado, eso sí, que pese a los citados servicios mínimos la huelga sigue siendo un "éxito" y ha llamado a seguir "en la lucha" hasta que la Administración presente una propuesta.

Por otra parte, ha afeado que les convoquen para el próximo miércoles, a las 16.00 horas. "Con toda la irresponsabilidad del mundo, van a hacer que estemos dos días más con el sistema educativo asturiano paralizado", ha recriminado al Gobierno asturiano.

El representante de Suatea, Miguel Laria, ha incidido en que la propuesta de los docentes y de las organizaciones sindicales está "clara desde hace ya tiempo" por lo que ha rechazado que el Principado utilice como excusa que van a estudiar unas reivindicaciones que no conocían.

"Empatizamos con los docentes pero no nos dejan otra que aguantar. No ha habido ningún avance sino que hay hasta retrocesos", ha indicado Laria, que ha asegurado que no le cabe duda de que el profesorado seguirá aguantando.

El secretario del sector de enseñanza de UGT Asturias, Cristobal Puente también ha indicado que el Gobierno "está jugando con fuego" y ha manifestado que UGT no comprende esta postura desde un Gobierno que "debería ser el más progresista de Asturias".

"Esa excusa de que tienen que estudiar más en profundidad las demandas que desde las organizaciones sindicales se han hecho no tiene sentido. Volvemos a reiterarlo, son demandas históricas, que conoce cualquier persona que esté en la Consejería de Educación", indicó Puente.

En la misma línea, Jorge Caro, de CSIF, ha lamentado que la reunión ha sido como "el Día de la Marmota, sin una sola propuesta y ha criticado que estamos ante un gobierno socialista que parece que "quiere recuperar la mejor tradición de las purgas de hambre de hace 100 años, y matar a los docentes asturianos de hambre y así que no sigan en huelga, porque si no, no se explica".

"A pesar de las manifestaciones de toda la semana y la manifestación de ayer, parece ser que en el Gobierno del Principado de Asturias no hay nadie que tenga sensatez para entender la gravedad de la situación", dijo.