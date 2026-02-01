Concluye la restauración pictórica de la primera fase de Los Cubos de la Memoria

Cubos de la Memoria - AYUNTAMIENTO LLANES

OVIEDO/LLANES 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes anunció la conclusión de los trabajos de restauración pictórica de la primera fase de Los Cubos de la Memoria, la icónica intervención artística de Agustín Ibarrola en el puerto de la villa.

El proyecto, ejecutado por la empresa Sabbia Conservación y Restauración S.L., ha devuelto a los 152 bloques de hormigón la viveza y nitidez de los colores con los que el artista los concibió a principios de siglo.

Los trabajos de restauración pictórica de los 'Cubos de la Memoria' fueron adjudicados por un importe de 150.622,22 euros, siendo esta actuación una de las contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes. Unos trabajos que han sido ejecutados por un equipo de restauradores, conservadores y artistas con titulación universitaria, interviniendo sobre los 130 bloques de hormigón que conforman la Fase I de la obra, y sobre otros 22 bloques de forma adicional.

Se trató de una restauración minuciosa y fiel al original. La intervención siguió un riguroso protocolo científico-artístico. Tras un exhaustivo análisis colorimétrico y una limpieza manual especializada, se procedió a la reintegración cromática utilizando los mismos tipos de pintura, tonalidades (rales) y herramientas (paletinas) empleados originalmente por Ibarrola.

El proceso concluirá con la elaboración de una documentación exhaustiva y un plan de conservación preventiva para asegurar el mantenimiento óptimo de la obra en el futuro.