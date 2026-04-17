Concluye la tramitación que permitirá la construcción de nuevas viviendas entre Valgranda y El Quirinal

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OVIEDO/AVILÉS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés concluye la tramitación administrativa que permitirá la construcción de nuevas viviendas entre los barrios de Valgranda y El Quirinal. Se trata del desarrollo del Área de Planeamiento Específico que ocupa una superficie de 3.658 metros cuadrados ubicados entre las calles Dolores Ibarruri, González Abarca y la carretera AS- 320.

La aprobación definitiva del Estudio de Detalle por parte del Pleno municipal, que se abordará en la sesión de este viernes 24 de abril, es el paso previo a la solicitud de la licencia de obras de construcción.

Desde el Ayuntamiento informan de que el documento no ha sufrido ninguna variación desde su aprobación inicial en septiembre del pasado año, ya que durante el periodo de información pública posterior a la misma no se formuló ninguna alegación.

La edificabilidad total para este desarrollo, que permitirá completar la trama urbana en este punto de la ciudad, es de 12.549 metros cuadrados.

El Estudio de Detalle define las alturas y edificabilidades de cada uno de los cuatro lotes en que se divide el ámbito, que se materializarán en tres edificios, ya que uno de ellos agrupa dos lotes. Estas construcciones contarán con alturas que oscilan entre las nueve y las once plantas, incluyendo la planta baja y el ático o bajocubierta, y con volúmenes que se adaptan a la pendiente del terreno.

Además de completar la trama urbana en esta zona entre El Quirinal y Valgranda, la ejecución de esta actuación permitirá completar la urbanización tanto de la calle Dolores Ibárruri, en su margen impar, como del tramo de la carretera AS-320 que bordea este ámbito, lo que redundará en una mejora significativa del tránsito peatonal en la zona.