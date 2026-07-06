El Concurso Nacional de Charangas de Sotrondio bate este sábado su récord con 2.007 peñistas

Presentación del XI Concurso Nacional de Charangas de Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio (SMRA). - SMRA

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XI Concurso Nacional de Charangas de Sotrondio, que se celebra este sábado coincidiendo con las fiestas de verano de la localidad, bate este año su récord de participación con 2.007 peñistas inscritos, repartidos en nueve peñas.

El certamen, organizado por Élite Charanga a través de la asociación El Barullu, con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, reune a siete agrupaciones procedentes de Asturias, León, Burgos, Lleida, Valencia y Sevilla.

La programación comenzará el viernes 10 de julio con una actuación de Élite Charanga durante la verbena, a partir de las 23.30 horas.

Ya el sábado, las actividades arrancarán a las 11.00 horas con un pasacalles protagonizado por las charangas participantes: Charanga 3V, de Astorga (León); Xaranga Bsumeta, de Lleida; Charanga Los Chones, de Burgos; Xaranga Pintat-la, de Burjassot-Godella (Valencia); Terremoto Show, de Valencia; Banda Impresentable, de Sevilla, y la anfitriona Élite Charanga.

A partir de las 12.30 horas se celebrará el concurso en la plaza Ramón y Cajal, presentado por los actores Nerea Vázquez y Pedro Durán. Tras las actuaciones, previstas hasta las 15.30 horas, la organización ofrecerá una paella popular para 2.500 personas.

Por la tarde, el programa incluye un concierto del grupo Insolentes, a las 17.00 horas, y el tradicional 'pasabares', entre las 18.30 y las 21.00 horas, en el que las charangas recorrerán los establecimientos hosteleros de la localidad acompañadas por las peñas participantes. La jornada concluirá con las actuaciones finales de las agrupaciones y la entrega de premios.

Las nueve peñas inscritas suman 2.007 integrantes, la cifra más alta alcanzada por el evento. La más numerosa será Latiendo con Palermo, con 390 participantes, seguida de Que Facemos Hoy (362), L'Entrecharangos (360), Los Trotamúsicos (354), Cacanuetes (240), El Gochu (121), Retranks (116), Casa Pachín (52) y Los Gochinos (15).