Archivo - Momento del partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid en el Carlos Tartiere. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el partido celebrado en el Carlos Tartiere en agosto de 2025 ha reconocido los hechos que le atribuía la Fiscalía de Asturias y ha admitido un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado este martes una audiencia preliminar en la que el acusado ha asumido su responsabilidad. La condena es de 11 meses de prisión, pero la Fiscalía ha informado a favor de que el acusado no ingrese en la cárcel siempre que se le prohíba aproximarse al deportista y acudir al campo ovetense, así como a los estadios donde se celebren partidos de fútbol de la Liga Profesional de 1ª y 2ª división, durante 2 años.

Sobre las 21.30 horas del 24 de agosto de 2025, se inició la celebración de un partido de fútbol de primera división en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, que enfrentaba al Real Oviedo con el Real Madrid. Sobre las 22.07 horas, cuando Mbappé, de piel negra, marcó un gol, el acusado, obrando con evidente desprecio al color del jugador, profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca.

Concretamente, estas manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando los sonidos "uh, uh, uh", onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos y que ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol.

Este hecho fue recogido por las cámaras de un programa de televisión, que difundió los cortes el lunes 25 de agosto de 2025, así como en su perfil oficial en la red social X, alcanzando a las 21.17 horas 309.200 visualizaciones. Tras la emisión de las grabaciones por televisión, numerosos medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos, alcanzando los hechos un impacto mundial, de más de 305 millones de visualizaciones en todo el mundo, con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación para el jugador.

El acusado se encontraba en el momento de los hechos afectado por el consumo de bebidas alcohólicas. El perjudicado ha renunciado al ejercicio de las acciones civiles. Los hechos, tal y como sostenía la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular, fueron considerados constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas del art. 510.2 a) del Código Penal, en concurso con un delito contra la integridad moral del art. 173.1, a resolver con la penalidad prevista para el primero de ellos (lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas).

Concurre en el acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal de embriaguez. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 11 meses de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros (1.440 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 3 años y 11 meses.