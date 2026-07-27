Un conductor sin carné, investigado tras huir 35 kilómetros de un control con cable de cobre sustraído - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años, vecino de Bermeo (Vizcaya), está siendo investigado como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción y hurto de cable de cobre, tras protagonizar una huida de 35 kilómetros para eludir un control preventivo de tráfico en las proximidades de Arriondas.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado mes en la carretera N-625, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ribadesella dio el alto a un turismo en un control de alcohol y drogas. El conductor desobedeció las indicaciones de los agentes y emprendió la huida.

Durante el seguimiento, el vehículo circuló de forma temeraria, con numerosas invasiones del carril contrario, llegando incluso a acceder a una glorieta en sentido contrario, lo que obligó al conductor de otro turismo a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

El vehículo fue interceptado finalmente en el kilómetro 2,6 de la carretera PR-4, en las inmediaciones de la localidad de Granda, tras recorrer unos 35 kilómetros.

En el interior del turismo, los agentes localizaron 75 kilogramos de cable de cobre que, según las investigaciones, habían sido sustraídos ese mismo día de una línea telefónica en la localidad de Tornín, en Cangas de Onís.

Las comprobaciones realizadas revelaron además que el conductor nunca había obtenido el permiso de conducción y que, además, tenía en vigor una suspensión temporal del derecho a conducir acordada por un juzgado.

La investigación fue desarrollada por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Ribadesella, en coordinación con el Puesto de la Guardia Civil de Cangas de Onís, que instruyó las diligencias por el presunto delito de hurto.

Según ha señalado la Guardia Civil, el investigado ya había sido detenido mes y medio antes por la presunta sustracción de una furgoneta en Vitoria, conducir sin permiso y el hurto de otros 25 kilogramos de cable de cobre en la N-625.