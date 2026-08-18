Un conductor resulta herido leve tras volcar en la AS-II

Accidente - SEPA

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de carácter leve este mediodía tras sufrir un vuelco cuando circulaba por la autovía AS-II, a la altura del punto kilométrico 12 en sentido Gijón, dentro del término municipal de Llanera. El siniestro movilizó a los servicios de emergencia tras recibirse la alerta en el Centro de Coordinación del 112 Asturias a las 11.33 horas.

Hasta la zona de la colisión se desplazaron los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de La Morgal. Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y la vía para prevenir riesgos adicionales mientras se prestaba la primera asistencia al ocupante.

Según datos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado es un joven de 28 años que presentaba lesiones leves. Tras recibir una valoración inicial en el lugar de los hechos, fue evacuado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para someterse a pruebas médicas complementarias, según información del SEPA consultada por Europa Press.