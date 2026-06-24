Un conductor sufre un paro cardiaco en Avilés y choca contra una fachada tras invadir una zona peatonal

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AVILÉS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 62 años ha sufrido una indisposición a las 11.30 horas de este miércoles mientras circulaba con su vehículo por la calle de la Libertad de Avilés, lo que ha provocado que cruzara por encima de una glorieta y accediera a la zona peatonal, donde ha derribado el semáforo de acceso y ha colisionado posteriormente contra la fachada de un inmueble.

Según ha informado la Policía Local de Avilés, el hombre ha sufrido un paro cardiaco. Tras el accidente, se le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una UVI móvil. El personal sanitario ha logrado estabilizar al hombre y ha procedido a su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El suceso se ha saldado sin peatones afectados, según han detallado las mismas fuentes.