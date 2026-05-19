Una conductora de 64 años, ilesa tras volcar con su coche en Corigos (Amieva)

Vuelco - SEPA

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 64 años ha salido ilesa este martes en un accidente de tráfico registrado en el municipio asturiano de Amieva. Cuando llegaron los efectivos de Emergencias, la conductora ya estaba fuera del coche.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consultada por Europa Press, el accidente se produjo en la carretera N-635, a la altura del pueblo de Corigos.

LA sala del 112 recibió el aviso a las 16.56 horas. Hasta el lugar se trasladaron bomberos del parque de Cangas de Onís y el jefe de zona. La conductora, que estaba fuera del turismo, habría rechazado asistencia. Los bomberos volvieron a su base a las 17.52 horas.