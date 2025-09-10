Una conductora arrolla a dos mujeres en una terraza en Gijón al perder el control del coche

Imagen de un vehículo que arrolló una terraza hostelera, en Gijón. - EUROPA PRESS

Todas las víctimas fueron trasladadas al hospital de Cabueñes

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres mujeres y una niña, han resultado heridas al perder una de ellas el control del coche y arrollar una terraza hostelera, en la calle Capua de Gijón, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento de Gijón.

Según las mismas fuentes, el siniestro se produjo sobre las 18.00 horas, cuando la conductora de un coche automático que estaba estacionado inició la marcha y perdió el control del mismo, lo que provocó que el vehículo colisionara con la terraza hostelera.

Como resultado, dos mujeres que estaban en la terraza resultaron heridas. Una sufrió un golpe en la cabeza y la otra decía tener dolores en un brazo. También resultaron con contusiones leves la conductora del vehículo y su hija menor, que iba con ella.

Hasta el lugar del suceso se desplazó Policía Local y servicios de emergencia. Las cuatro víctimas fueron trasladadas al hospital de Cabueñes.

