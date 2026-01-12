Conetic y Terras Gauda se suman al demostrador de datos agroalimentario 'Semantis', impulsado por Seresco

Archivo - Oficina de Seresco - SERESCO - Archivo

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresas Tecnológicas (Conetic) y la bodega gallega Terras Gauda se han incorporado al demostrador de datos agroalimentario 'Semantis', una iniciativa desarrollada por la tecnológica asturiana Seresco, en colaboración con CTIC Centro Tecnológico, que busca crear un espacio de datos seguro y compartido para el sector agroalimentario.

El proyecto, basado en los estándares europeos Gaia-X, garantiza que las empresas participantes puedan intercambiar información de manera segura sin perder la propiedad ni el control sobre sus datos. Tras concluir la fase de desarrollo, 'Semantis' inicia ahora el periodo de experimentación con información real de empresas e instituciones.

Según Seresco, la incorporación de Conetic, que representa a más de 1.300 compañías del sector digital en doce comunidades autónomas, y Terras Gauda, referente en el ámbito vitivinícola, permitirá validar los avances técnicos y consolidar la infraestructura del ecosistema de datos.

El demostrador está concebido para facilitar la colaboración entre todos los agentes de la cadena agroalimentaria, desde pequeños productores hasta grandes distribuidores, promoviendo la interoperabilidad y la innovación en Asturias y en el mercado internacional.

El responsable del proyecto en Seresco, Adrián Fernández, ha destacado que el desarrollo "progresa según lo planificado" y subraya el objetivo de "seguir incorporando participantes y consolidar a Seresco como proveedor de referencia en el nuevo paradigma de los espacios de datos".