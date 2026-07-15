La Confederación Hidrográfica del Cantábrico publica los mapas actualizados de zonas con riesgo de inundación

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actualiza los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha publicado la revisión de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental y de la parte española del Cantábrico Oriental, que ya pueden consultarse a través de su visor cartográfico SIG CH Cantábrico.

La actualización, realizada en colaboración con las autoridades de Protección Civil y en coordinación con la planificación hidrológica del cuarto ciclo (2028-2033), revisa los mapas elaborados durante el segundo ciclo de aplicación de la Directiva europea sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación (2015-2021).

Según ha informado la CHC, el procedimiento fue sometido al trámite de consulta pública y, una vez concluido, recibió el informe favorable de los Comités de Autoridades Competentes de ambas demarcaciones, que acordaron remitir la documentación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para continuar su tramitación.

Los mapas incorporan también la información elaborada por la administración competente en materia de costas sobre las inundaciones provocadas por aguas costeras y de transición.

El visor cartográfico identifica en color rojo las zonas con alta probabilidad de inundación, correspondientes a episodios con un periodo de retorno de 10 años; en naranja las de probabilidad media, con un periodo de retorno de 100 años; y en azul las de baja probabilidad, asociadas a un periodo de retorno de 500 años.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico destaca que la revisión de estos mapas constituye una herramienta para mejorar la prevención y la gestión del riesgo de inundaciones, al facilitar el conocimiento de las zonas potencialmente inundables, apoyar la planificación territorial y urbanística, reforzar la actuación de los servicios de Protección Civil y contribuir a reducir los daños derivados de este tipo de fenómenos.