La Confederación Hidrográfica mejora la capacidad de desagüe del río Cubia en Grado - CHC

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) está ejecutando trabajos para mejorar la capacidad de desagüe del río Cubia en las inmediaciones de Llantrales, en el concejo de Grado, dentro del convenio suscrito con el Ayuntamiento para la conservación y el mantenimiento de cauces.

Según ha informado el organismo, la actuación cuenta con un presupuesto de 12.500 euros y se desarrolla a lo largo de un tramo de 225 metros. Los trabajos consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como troncos y restos vegetales, así como en actuaciones selectivas sobre la vegetación de ribera, con el objetivo de recuperar la capacidad de desagüe ordinaria del cauce y reducir el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Esta intervención se enmarca en el convenio firmado entre la CHC y el Ayuntamiento de Grado, que prevé una inversión de 240.000 euros durante cuatro años para actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el municipio.

La Confederación ha recordado que este tipo de actuaciones tienen una eficacia limitada frente a grandes avenidas, por lo que insiste en que la reducción del riesgo de inundación requiere también otras medidas, como evitar la ocupación de zonas inundables y desarrollar actuaciones de restauración ambiental en los ríos.