Conflicto laboral en Gijón: Huelga en Trefilería Moreda por el bloqueo del convenio

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GIJÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Moreda Riviere Trefilerías (MRT), en Gijón, han convocado seis jornadas de huelga, con paros de 24 horas, para los próximos días 12, 15, 19, 22, 26 y 30, en contra de lo que consideran "incumplimiento" del convenio vigente y el "bloqueo" en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Según una nota de prensa de CCOO, la planta gijonesa de MRT pertenece al grupo siderúrgico catalán Celsa, que está en la actualidad en manos de un grupo de fondos de inversión después de que el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona acordase a finales de 2023 homologar el plan de reestructuración presentado por los acreedores del grupo.

Esto les permitió hacerse con el 100 por ciento de la compañía siderúrgica y expulsar del accionariado a la familia Rubiralta, fundadora y hasta ese momento dueños de la compañía.

Los nuevos dueños decidieron vender las filiales de Noruega y Reino Unido, pero aseguraron que los activos de España no se venderían y que buscarían un socio industrial español que se hiciera con el 20 por ciento del accionariado. "Al final, este socio no llegó", han remarcado.

Asimismo, en junio de 2025, se vendió hasta un 44,46 por ciento de las acciones de su planta de Gijón al grupo industrial francés Picot, asegurando en ese momento, que este movimiento permitiría a MRT incrementar la producción en 8.000 toneladas al año adicionales de productos de alto valor añadido, que representa un aumento de producción del 15 por ciento, y daría un impulso a la expansión internacional.

Sobre ello, han advertido de que, solo unos meses más tarde, la compañía "incumple" los acuerdos firmados con la plantilla para dar salida a los trabajadores de mas edad con la modalidad del contrato relevo.

Al tiempo, han incidido en que Celsa Group presentó recientemente sus resultados del ejercicio 2025 y del primer trimestre de 2026. En poco más de dos años, el grupo siderúrgico ha pasado de homologar un plan de reestructuración ante los tribunales a registrar sus primeros beneficios netos desde el inicio de la crisis, según el Comité.

En total, han registrado 18 millones de euros en los tres primeros meses de 2026. El Ebitda de la compañía en 2025, además, fue de 396 millones de euros, un 44 por ciento por encima de los 274 millones del año anterior, con un margen sobre ventas del 12 por ciento que ya se ha ampliado al 16 por ciento en el arranque de 2026.

Por este motivo, ante la negociación del nuevo convenio colectivo en la planta de Gijón con este nuevo escenario económico, la plantilla considera que no tiene sentido el planteamiento, desde hace meses, que mantiene la empresa de perdida de poder adquisitivo con bajadas de sueldos, externalización de procesos y perdida de derechos.