El congreso 'Llenos de Vida' reivindica en Oviedo una atención integral para los supervivientes de cáncer

V Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' celebrado en Oviedo. - FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida', organizado por la Fundación Sandra Ibarra en Oviedo, ha reivindicado una atención integral que acompañe a las personas más allá de los tratamientos oncológicos y dé respuesta a las secuelas físicas, emocionales y sociales de la enfermedad.

El encuentro, celebrado en Oviedo, ha reunido a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, supervivientes, familiares y representantes institucionales para abordar los retos de la vida después del cáncer, según ha informado la organización en una nota de prensa.

La presidenta de la Fundación, Sandra Ibarra, ha defendido la necesidad de situar a los supervivientes en el centro de las políticas sanitarias y sociales y de garantizar una atención humanizada que no se limite a curar, sino que también atienda a la calidad de vida.

"Nuestro propósito es muy sencillo de expresar, pero todavía nos queda mucho por conseguir: que nadie tenga que enfrentarse solo a lo que viene después del cáncer", ha señalado.

La apertura institucional y científica ha contado con una intervención en vídeo de Elisabete Weiderpass, directora del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS. Por su parte, el investigador oncológico y director del Departamento de Patología del Mount Sinai Hospital de Nueva York, Carles Cordón-Cardó, ha abordado los principales retos y avances de la oncología en el ámbito mundial.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha participado en el cierre institucional, donde ha defendido la necesidad de mantener el acompañamiento una vez superada la enfermedad. "Prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer exige recursos y apoyos; sobrevivir a la enfermedad también", ha manifestado.

Adolescentes, apoyo psicológico y salud de las mujeres El programa ha incluido cuatro mesas de debate dedicadas a los adolescentes supervivientes de cáncer, la psicooncología, la oncogeriatría y la prevención, y la relación entre menopausia y cáncer.

En la primera han participado el doctor Fernando Aguirregomezcorta, del Hospital Universitario Central de Asturias; la psicóloga de ASION Alicia Moraleda; Marisa Gayarre, madre y cuidadora, y Nico Adega, superviviente de cáncer pediátrico y campeón europeo y mundial de paracanoe. El debate ha abordado los desafíos médicos, psicológicos, educativos y sociales de los jóvenes y el acompañamiento para recuperar sus proyectos de vida.

La mesa sobre psicooncología ha puesto el foco en el impacto emocional de la enfermedad, el miedo a la recaída y la incertidumbre, así como en la necesidad de ofrecer apoyo psicológico tanto a los pacientes como a sus cuidadores.

La adaptación de la prevención, la atención y el seguimiento a las necesidades de las personas mayores ha centrado otra de las conversaciones. Por su parte, la mesa "Menopausia y Cáncer" ha analizado las consecuencias de determinados tratamientos sobre la salud hormonal y la calidad de vida de las mujeres, junto con la importancia de proporcionar información y atención especializada.

INVESTIGACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOLIDARIO

La jornada ha concluido con el coloquio 'Mirando más allá: El investigador y la supervivencia', protagonizado por el periodista y secretario general de la Fundación Sandra Ibarra, Juan Ramón Lucas, y Cordón-Cardó.

El investigador ha compartido su experiencia como superviviente de cáncer y como acompañante de su mujer, fallecida a consecuencia de la enfermedad, y ha defendido la humanización de la atención. "Sé mirar al microscopio, pero también sé mirar al ser humano", ha expresado.

Durante el encuentro, la Fundación también ha reconocido iniciativas solidarias vinculadas a la Carrera de la Mujer de Morcín, al Cross Solidario Villa de Figueras y a la Espicha Solidaria de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias.

El congreso ha contado con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y GSK, la colaboración de Johnson & Johnson y el apoyo institucional del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.