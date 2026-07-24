El V Congreso Mundial de Asturianía se celebrará el 7 y 8 de octubre en Buenos Aires

Reunión Congreso de Asturianía. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado la organización del V Congreso Mundial de Asturianía con la constitución de su comité organizador, presidido por la vicepresidenta y actual presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo. El encuentro se celebrará bajo el lema 'AsturiES pural' los días 7 y 8 de octubre en Buenos Aires (Argentina), en la que será la primera edición fuera de la comunidad.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la elección de la capital argentina supone "un reconocimiento a uno de los territorios donde la huella de la emigración sigue más viva". Este país reúne la mayor comunidad de emigradas y emigrados en el exterior, con cerca de 31.000 personas, y cuenta con catorce centros asturianos, la mayor red fuera de España.

La vicepresidenta ha destacado que la celebración del congreso en Buenos Aires representa "un reconocimiento a las generaciones que han mantenido viva la identidad asturiana al otro lado del Atlántico y han contribuido a proyectar la comunidad en el mundo".

"El Congreso Mundial de Asturianía es el gran punto de encuentro entre esta tierra y su comunidad en el exterior. Queremos que sea un espacio para volver a encontrarnos, compartir experiencias y construir juntos el futuro de una Asturias abierta al mundo, conectada con el talento y el compromiso de su diáspora", ha añadido.

En la edición anterior, celebrada en Villaviciosa en 2025, participaron 39 centros asturianos de diez países y cerca de 80 congresistas. Para la próxima, el Gobierno de Asturias ha reforzado la representación de los centros, que podrán asistir con hasta tres congresistas. Además de la presidencia de cada entidad, podrán designar libremente a una segunda persona --han de procurar garantizar la paridad de la delegación--, y tendrán la posibilidad de incorporar una tercera plaza, en este caso, reservada a descendientes de personas asturianas, de 18 a 40 años, que participen activamente en la vida social y cultural del centro.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ

El comité organizador presidido por Gimena Llamedo cuenta con la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso; el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros Canuria; Marcelino Fernández Raigoso, en representación de la Universidad de Oviedo; Pilar Simón, en representación del Centro Asturiano de Buenos Aires; Emilio Álvarez, del Centro Asturiano de Lausana; Valentín Martínez-Otero, del Centro Asturiano de Madrid; Reyes Ceñal, de Compromiso Asturias XXI; Alberto González, en representación de Fade; Úrsula Slzalata, por CC OO, y Juan José Iglesias, por UGT.

La próxima semana se constituirá el comité científico, encargado de definir los contenidos y la programación del congreso. "La relación del Gobierno de Asturias con la emigración es permanente y cercana. El Congreso Mundial de Asturianía refleja ese compromiso institucional y demuestra que seguimos escuchando a nuestra comunidad en el exterior para impulsar nuevas oportunidades de colaboración, retorno, intercambio cultural y desarrollo compartido", ha valorado Llamedo.

Actualmente existen 46 centros asturianos activos en todo el mundo, 21 de ellos en España y 25 en el exterior.