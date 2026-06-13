El congreso de SEMG analiza en Oviedo los virus emergentes y apunta a la desinformación como gran debilidad sanitaria - SEMG

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los expertos reunidos en Oviedo en el 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han analizado este sábado los retos de los nuevos virus emergentes en un contexto de salud global y han subrayado que, pese a los avances científicos y tecnológicos tras la Covid-19, las principales debilidades del sistema sanitario mundial siguen siendo la desinformación y las desigualdades entre países.

El facultativo especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Enrique García Carús, ha señalado que el riesgo de que los hantavirus se conviertan en una amenaza epidémica en Europa es actualmente bajo.

Ha explicado que los virus circulantes en Europa presentan baja capacidad de transmisión entre personas y que la mayoría de los casos se producen por zoonosis, principalmente por contacto con roedores infectados, mientras que la transmisión entre humanos es excepcional y requiere condiciones muy concretas de contacto estrecho y prolongado.

García Carús ha indicado que, aunque se ha prestado atención a los casos de hantavirus del crucero, los virus que más preocupan a la comunidad científica en el horizonte epidemiológico actual son la gripe aviar H5N1, con casos notificados en humanos; el virus de la gripe estacional, "un viejo conocido" con gran capacidad de mutación y evolución; el actual brote de ébola en el Congo, condicionado por conflictos armados y desplazamientos de población que dificultan el control sanitario; y la expansión de flavivirus como el dengue en Europa, favorecida por el cambio climático y la expansión de vectores transmisores.

DESINFORMACIÓN SANITARIA

Por otra parte, el médico de familia y responsable del Grupo de Salud Pública de la SEMG, Juan Saturno, ha advertido de que la desinformación y la pérdida de confianza en la ciencia representan un riesgo crítico en el manejo de futuras crisis sanitarias.

En este sentido, ha apelado al papel de los medios de comunicación en la difusión rigurosa de información científica: "Los medios han jugado siempre un papel determinante en los comportamientos sociales; es clave divulgar con rigor, sin atemorizar".

Según el representante de la SEMG, la clave está "en crear conciencia y saber que debemos seguir siendo responsables con nuestra salud y con la salud de los demás".

"No debemos permitir ser presas del pánico, ni dejar que la desinformación nos inunde ante las dudas, hay que estar atentos y escuchar las recomendaciones de los científicos y expertos que son ellos quienes nos darán las claves para enfrentarnos a los desafíos que se nos presente en materia de salud-enfermedad", ha sentenciado.