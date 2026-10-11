Un conjunto escultórico de Sara Iglesias recordará el legado de las Pixuetas en el puerto de Cudillero

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OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cudillero ha organizado para este domingo un homenaje a las Pixuetas, las mujeres que forman parte esencial de la historia, la identidad y la tradición marinera de la villa asturiana, mediante el descubrimiento de un conjunto escultórico y la nueva denominación del Muelle del Este, que pasará a llamarse Muelle de las Pixuetas.

El acto institucional comenzará a las 12.00 horas y contará con la presencia del alcalde de Cudillero, Carlos Valle, y de la escultora Sara Iglesias, autora de las obras. Previamente, a las 11.45 horas, la Banda de Gaitas Avante Cuideiru ha previsto ofrecer un pasacalles para iniciar la jornada, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante el evento se ha programado el descubrimiento de las esculturas dedicadas a las Pixuetas, las cuales han sido instaladas previamente y han permanecido cubiertas hasta el momento de la ceremonia. Asimismo, se ha dispuesto la colocación de una placa en la entrada del hasta ahora conocido como Muelle del Este para oficializar su nueva denominación como Muelle de las Pixuetas.

Con este reconocimiento, el municipio persigue "mantener viva" la memoria de estas mujeres y poner en valor su papel a lo largo de generaciones en la vida social, familiar y marinera de la localidad.