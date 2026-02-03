La consejera de Cultura reitera que la ampliación del Bellas Artes es una realidad y no hay pérdida de fondos

Archivo - Museo de Bellas Artes de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez ha reiterado este martes en el pleno que el Gobierno del Principado "siempre ha sido muy claro y transparente respecto a las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y ha incidido en que "con seguridad las obras van a llevarse a término". Ha negado además que se hayan perdido Fondos Europeos tal y como asegura el PP.

En este primer pleno ordinario del año la titular de Cultura ha sido interpelada por el diputado del PP, José Luis Costillas que denunció la pérdida de 5,8 millones de Fondos Europeos en las obras de ampliación del Museo por "una mala tramitación".

"Las obras del Museo de Bellas Artes en ningún caso se pararon ni muchísimo menos. Hay formas y formas de hacer oposición, se puede ser constructivos, aportar propuestas y soluciones, tender la crítica, por supuesto, como hacen otros diputados de esta Cámara, o negar la mayor como hace usted", dijo la consejera.

Gutiérrez ha manifestado una vez más que los hallazgos encontrados durante las obras no permitían "actuar con premura y falta de rigor" sino que el Gobierno actuó como hay que actuar en este tipo de actuaciones.

"Lo que no iba a ser de recibo sería actuar con premura, o peor, todavía, obviando, hacer esos estudios y obviando los restos que pudieran encontrarse en el subsuelo que tanto interés arqueológico tienen en pleno corazón de la capital de Asturias. Entonces, desde el gobierno vamos a actuar con total responsabilidad en todo momento y esa es la razón por la que siempre afirmamos con rotundidad un compromiso que ya es cierto, que las obras se van a llevar en todo caso a cabo, que esto no implica la pérdida de ningún fondo", indicó la consejera.

Ha añadido la consejera que la Dirección General de Patrimonio Cultural, a la que no se puede acusar, ni de no actuar con celeridad, sino en todo lo contrario, en alguno de los proyectos que están financiados con fondos europeos, ya sea tanto del Museo de Bellas Artes como en otros.

Además la consejera ha respondido resaltando algunas "buenas noticias para Asturias y para un equipamiento de prestigio como es el Bellas Artes".

Así se ha referido a "la extraordinaria noticia que recibimos el pasado jueves cuando el Observatorio de Cultura de la Fundación Contemporánea distinguía al Museo de Bellas Artes de Asturias" o el incremento de los datos de visitantes del Museo de Bellas Artes, en un año en que muchos equipamientos tuvieron una disminución de visitas.

El diputado del PP, José Luis Costillas, ha denunciado la pérdida de 5,8 millones de euros de fondos europeos destinados a la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias debido a retrasos en la tramitación de las obras.

Costillas ha explicado que, en octubre de 2022, el Principado recibió esta cantidad del Plan Nacional Xacobeo, financiado con fondos Next Generation, para proyectos relacionados con el Camino de Santiago. Según el parlamentario, el Ejecutivo regional decidió destinar los fondos a la ampliación del museo.

El diputado del PP señaló que el plazo de cuatro años para finalizar las obras vence en junio y ha expresado su convencimiento de que "ese plazo no se va a cumplir". "Los fondos se han perdido y no se han destinado ni a la ampliación del Museo de Bellas Artes ni al Camino de Santiago ni a ningún otro tipo de actuación", añadió.

"Con esto no quiero decir que las obras de Bellas Artes no se vayan a realizar, por supuesto que se van a realizar, las obras se han adjudicado y hay una obligación de realizar esas obras, porque si no, la empresa tendríamos que indemnizarla, la empresa que se le adjudicó ese contrato. Lo que pasa es que no se van a realizar esas obras con los cinco millones de euros que nos habían dado", dijo Costillas.