La Consejería de Movilidad inicia la ampliación de la depuradora del Eo por 239.459 euros

Obras EDAR Castropol. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la ría del Eo, con una inversión de 239.459 euros. La actuación beneficiará a 9.000 habitantes de Castropol y Vegadeo, concejos a los que da servicio este equipamiento, que entró en funcionamiento en 2017.

Las obras, según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, permitirán mejorar la calidad del agua tratada y optimizar el mantenimiento de las instalaciones de depuración municipales y de particulares mediante la construcción de una segunda unidad de decantación.

También se habilitará una zona para la recogida de fangos procedentes de fosas sépticas municipales y particulares, que permitirá a las cubas verter los residuos directamente en la entrada de la planta para su tratamiento controlado, de forma que no será necesario enviarlos a las instalaciones centrales de Cogersa.