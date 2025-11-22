La Consejería de Movilidad refuerza la seguridad en el puerto de San Isidro con nuevas viseras y barreras dinámicas

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ampliará hasta 766 metros los actuales 219 metros cubiertos con viseras en la carretera AS-112, que conecta Ujo con el puerto de San Isidro, como solución definitiva frente a los aludes.

La actuación, "resultado de un estudio técnico exhaustivo", según destaca el Gobierno asturiano en una nota de prensa, se desarrollará en tres zonas y se ejecutará en dos fases, incluyendo la instalación de tres barreras dinámicas, el refuerzo de protecciones existentes y la construcción de 597 metros de cubierta mediante nuevas viseras en voladizo y falso túnel, entre los kilómetros 34+635 y 38+350.

La vía ha registrado en las últimas décadas episodios de caída de rocas y avalanchas de nieve, lo que motivó un análisis técnico "sin precedentes" en la red autonómica, basado en modelización topográfica mediante dron con precisión inferior a cinco centímetros, simulaciones de avalanchas, evaluación de escenarios con periodos de retorno de 10, 30, 100 y 300 años y sectorización del tramo según orientación, vientos dominantes y acumulación de nieve.

La fase 1, en la zona alta del puerto de San Isidro, considerada de "riesgo alto", incluirá la construcción de cuatro nuevas viseras en voladizo de 233 metros y un falso túnel de 65 metros, ampliando los actuales 219 metros cubiertos hasta un total de 517 metros continuados; así como una solución mixta de hormigón armado y viseras metálicas con falso túnel porticado en curva para que los aludes discurran sin afectar la circulación, aplicando estándares de corredores alpinos.

La fase 2, en la zona intermedia y baja, de "riesgo moderado", prevé la instalación de tres barreras dinámicas capaces de absorber la energía de avalanchas y desprendimientos y la construcción de dos nuevas viseras de 86 y 163 metros, reforzando otras protecciones existentes.

El presupuesto estimado del proyecto asciende a 12,8 millones de euros y la licitación de la primera fase está prevista para los próximos meses.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, destaca que "esta solución, basada en un estudio riguroso y motivada por décadas de incidentes, nos permite ofrecer una respuesta definitiva a uno de los tramos más complejos de la red viaria asturiana y reforzar la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes en el concejo de Aller".

En los últimos años se han realizado obras para reparar, ampliar y actualizar las barreras dinámicas de contención de aludes y se ha instalado una red de estaciones meteorológicas que permite afinar el trabajo de los nivólogos, que cada invierno analizan los riesgos en los cinco puertos de montaña con peligro de avalanchas.

Además, en la actual campaña han entrado en servicio tres paneles digitales de información y control en los accesos al puerto de San Isidro, que se activarán en caso de nevada o hielo para informar a los conductores sobre incidencias y estado de la carretera.