El consejero de Hacienda garantiza espacio para las nuevas plazas judiciales de Oviedo y Gijón

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, asiste a la apertura de las VI Jornadas Laboralistas de Asturias. Hotel de la Reconquista. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha asegurado este viernes que las nuevas plazas judiciales que se incorporarán en Asturias tendrán espacio garantizado tanto en Oviedo como en Gijón, ante la necesidad de ampliar las sedes judiciales de la capital asturiana.

Durante la apertura de las VI Jornadas Laboralistas de Asturias, celebradas en el Hotel de la Reconquista, Peláez ha lanzado un mensaje de "absoluta tranquilidad" y ha explicado que está previsto que el 31 de diciembre entren en funcionamiento tres nuevas plazas judiciales, dos en Oviedo y una en Gijón. "Las tres tienen sitio tanto en Oviedo como en Gijón, es decir, está garantizado su espacio", ha señalado.

El consejero ha indicado que el Gobierno del Principado trasladará la próxima semana a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la propuesta sobre los espacios que ocuparán estas plazas, aunque ha insistido en que "el trabajo interno está hecho".

Peláez ha añadido que el 1 de julio se crearán otras tres plazas, dos de ellas en Oviedo, para las que también se trabajará para garantizar espacio. Además, ha señalado que el 31 de diciembre de 2027 se incorporará otra plaza en Avilés, cuyo puesto, según ha asegurado, también está garantizado.

En paralelo, el consejero ha reconocido la necesidad de ganar espacio en las sedes judiciales de Oviedo. En este sentido, ha explicado que el diagnóstico del Principado coincide con el del presidente del TSJA y ha recordado que está prevista la unificación de las sedes judiciales en Llamaquique, en los edificios que actualmente ocupa la Universidad de Oviedo, con el objetivo de crear una "ciudad de la justicia moderna".

Mientras se desarrolla esta operación, el Gobierno asturiano trabaja en "soluciones que permitan ganar espacios en el entorno de Llamaquique", ha explicado.

Por otro lado, Peláez ha destacado los datos de la Justicia asturiana y ha puesto en valor que Asturias cuenta con "una de las tasas de resolución de conflictos más altas de España". A su juicio, estos resultados ponen en valor el trabajo de jueces, magistrados, operadores jurídicos y de la Administración del Principado.