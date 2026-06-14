El consejero Marcelino Marcos destaca el papel de los productores en el Festival de la Fresa de Candamo - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado este domingo en el 47 Festival de la Fresa de Candamo el papel de los productores y de las instituciones en el mantenimiento y proyección de este tipo de eventos, que, según ha subrayado, se sostienen "porque detrás hay personas que lo fueron manteniendo".

Marcos ha señalado que la labor de las administraciones debe ser "seguir defendiendo este tipo de eventos para promocionarlos, seguir apoyando a estos productores e intentar transmitir para que se vayan incorporando jóvenes", aunque ha reconocido que se trata de una actividad "muy complicada" por la dependencia del clima y de las condiciones de producción.

El consejero ha afirmado que este tipo de citas contribuyen a la dinamización del concejo y atraen visitantes incluso de fuera de Asturias, además de consolidar el festival como una fecha ya establecida en el calendario.

Asimismo, ha valorado la incorporación de actividades culturales, educativas y de hermanamiento en el marco del festival, lo que, a su juicio, "enriquece el festival" y contribuye a su continuidad y crecimiento.