El consejo de Gobierno abordará el lunes sancionar a Aucalsa con 1,1 millones de euros por la situación del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico (IU), llevará el próximo lunes al Consejo de Gobierno la propuesta de dos sanciones, por valor de 1.100.000 euros a la empresa Aucalsa, concesionaria de la Autopista del Huerna.

Así lo ha anunciado este lunes Ovidio Zapico en rueda de prensa, en la que ha indicado que lo que se propone es una sanción "grave" por la deficiente señalización de las obras, por 100.000 euros, el importe más elevado posible y otra sanción "muy grave" al considerar Consumo que Aucalsa está cobrando por un servicio que el consumidor no recibe en toda su extensión y por tanto se están vulnerando sus derechos, también en su máximo importe que es un millón de euros.

"En definitiva hablamos de 1,1 millones, la multa más cuantiosa que se haya impuesto desde Consumo del Principado y lo hacemos con el convencimiento que es de justicia social, en un marco de un peaje injusto e ilegal para el que pido y exijo una vez más su finalización inmediata", ha indicado Ovidio Zapico.

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