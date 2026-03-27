El Consejo de Gobierno aprobará este lunes la firma del convenio para la demolición del viaducto de Carlos Marx

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará, el próximo lunes, la disponibilidad de fondos para firmar el convenio para el derribo del viaducto de Carlos Marx.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, a la construcción de 250 pisos en alquiler asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos (Gijón).

Barbón ha destacado la importancia de esta aprobación para dar luz verde a esta fase fundamental del Plan de Vías, proyecto de supresión de barreras ferroviarias del que forman parte también el Ministerio de Transportes, y Adif, y el Ayuntamiento de Gijón.

Ha apuntado, sobre ello, que desde el Principado están en estos momentos trabajando los equipos "a máximo rendimiento" para que el lunes próximo se apruebe esa autorización.

Cabe recordar que el Principado es el único por dar de paso la firma de este convenio, con lo que una vez aprobado y suscrito Adif licitará las obras de demolición del citado viaducto.

HOSPITAL DE CABUEÑES

Ha aludido, por otra parte, coincidiendo con su visita a Gijón, a la obra de ampliación del hospital de Cabueñes, que tras la rescisión del anterior contrato, afronta un nuevo proyecto.

"Ahora tenemos una oportunidad de lanzar un proyecto todavía más mejorado, una ampliación realmente del siglo XXI", ha destacado, a lo que ha hecho mención a lo 125 millones de euros de presupuesto.

Junto a ello ha mencionado otras infraestructuras construidas o e construcción por el Principado en la ciudad, como son el consultorio periférico de Nuevo Roces o, también en ese barrio, el colegio público que abrirá sus puertas el próximo curso. "Va a ser sencillamente impresionante", ha asegurado de este nuevo centro educativo.