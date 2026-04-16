El Consejo de la Mujer de Avilés destaca un trimestre de intensa actividad cultural, formativa y social en igualdad

Reunión del Consejo Municipal de la Mujer celebrada en la tarde de hoy. - AYTO DE AVILÉS

AVILÉS, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal de la Mujer de Avilés ha celebrado este jueves una reunión en la que se ha hecho balance de la actividad desarrollada durante el primer trimestre de 2026 y se han avanzado las principales líneas de programación para los próximos meses.

Según ha informado el Ayuntamiento, la Casa de las Mujeres continúa consolidándose como espacio de referencia para las mujeres del municipio y ha concentrado buena parte de la actividad del área de Igualdad. Entre enero y marzo se han desarrollado ocho talleres con un total de 154 participantes, centrados en materias como la atención plena, la inteligencia emocional, el uso de redes sociales, la oratoria, el ajedrez o el bienestar personal.

El Club de Lectura Una habitación propia ha mantenido su actividad con una media de 70 asistentes por sesión, lo que ha obligado a trasladar sus encuentros al salón de actos del Palacio de Valdecarzana. El ciclo actual se ha centrado en la presencia de escritoras en el boom latinoamericano y ha incluido sesiones dedicadas a obras de Elena Garro, Marvel Moreno y Sara Gallardo, además de una sesión temática por el Día Internacional de la Poesía.

En el ámbito expositivo, la Casa de las Mujeres ha acogido muestras como Comadres, el concurso de carteles y fotografía del 8M y la exposición Miradas de África, actualmente en exhibición hasta el 24 de abril. Asimismo, el ciclo Mujeres artistas: contadoras de historias, integrado en el programa Viernes con voz femenina, ha completado todas sus sesiones con aforo completo.

El Ayuntamiento ha destacado también el desarrollo del programa del 8M, que incluyó talleres, conciertos, lecturas de manifiesto, actividades culturales y una manifestación feminista, a la que asistieron tres autobuses fletados por el consistorio. La XII Marcha Avilés por la Igualdad reunió a 633 participantes.

De cara al segundo trimestre de 2026, el área de Igualdad ha programado ocho nuevos talleres con 172 mujeres inscritas, además de nuevas sesiones del club de lectura, actividades culturales, exposiciones y rutas de senderismo. También está previsto el estreno del proyecto teatral con perspectiva de género La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien, así como viajes culturales y nuevas muestras en la Casa de las Mujeres.

El Consistorio ha subrayado igualmente la labor del Centro Asesor de la Mujer, que hasta marzo ha atendido 162 consultas, de las cuales más de un centenar están relacionadas con violencia de género.

A lo largo del año 2026 han estado en la Casa de Acogida de Avilés 12 mujeres y 9 menores; y actualmente hay 8 mujeres y 6 menores. En el piso tutelado se encuentran una mujer y un menor.