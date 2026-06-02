Consenso en Oviedo para actualizar los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura

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OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos de PP, PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y la edil no adscrita, la modificación de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC). Vox ha votado en contra. El concejal de Cultura, David Álvarez, ha explicado que la reforma que se plantea persigue "dotarla de una mayor operatividad y agilidad" en la gestión de la cultura, así como adaptar el organismo al Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) y a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031.

La candidatura a Capital Europea de la Cultura, ha explicado, es "un proyecto colectivo de ciudad" que "exige ambición, solvencia, capacidad organizativa y una estructura cultural moderna y preparada para competir al máximo nivel europeo". "Precisamente ahí cobra sentido esta reforma", ha asegurado, indicando que la ciudad necesita instrumentos adaptados a los nuevos desafíos culturales, la cooperación internacional, la captación de talento o la participación ciudadana.

La modificación, ha explicado, "consolida la programación cultural" y apoya a los creadores locales, además de "consolidar grandes eventos" y acercar la cultura a los barrios y a todas las edades. Entre otras cuestiones, los nuevos estatutos modifican la organización de los órganos de gobierno y sus competencias, analiza la figura del concejal no adscrito, modifica el perfil y procedimiento de selección del director gerente, potencia la comisión asesora, agiliza los procesos de toma de decisiones ampliando las competencias de gasto en la Presidencia, e incide en el refuerzo de los mecanismos de información y comunicación.

El único Grupo Municipal que se ha posicionado en contra de esta modificación ha sido Vox, que considera que, si bien es necesario actualizar los estatutos, esta propuesta introduce "por la puerta de atrás" aspectos como la inclusión del asturiano en los estatutos. "Están instrumentalizando la cultura como una herramienta ideológica", ha enfatizado la concejala Alejandra González, quien ha afeado al PP que haya "hecho suya la bandera de la imposición lingüística propia de los partidos de izquierda, simplemente para evitar el conflicto político con Izquierda Unida y el PSOE".

Desde IU-Convocatoria por Oviedo, el portavoz Gaspar Llamazares ha valorado positivamente la modificación, asegurando que los estatutos ya tenían "dificultades" antes de la aprobación del PECO o la candidatura ovetense para 2031. "Vamos a ver qué conseguimos hacer, pero es un intento importante de hacer de la cultura un instrumento de cambio económico, social, educativo, cultural y urbanístico", ha dicho.

El edil del PSOE Javier Ballina, por su parte, ha asegurado que su grupo está "razonablemente satisfecho" con esta modificación, una "reforma ambiciosa e importante" que permitirá consolidar la candidatura a Capital Europea de la Cultura.

La concejala no adscrita, Elena Figaredo, ha valorado favorablemnte la modificación, asegurando que permitirá "desbloquear instalacinoes" como el Palacio de los Niños, la Plaza de Toros, la Popular Ovetense o la Fábrica de la Vega. "El primer paso para lograr todos estos avances es la modificación de los Estatutos de la Fundación, tanto en su estructura como en sus competencias", ha explicado, poniendo también en valor la reducción de la burocracia y la reducción de órganos políticos.