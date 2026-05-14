El Conservatorio Julián Orbón de Avilés abre este jueves el plazo de inscripción para las pruebas de acceso

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AVILÉS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón de Avilés abrirá este jueves el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales de Música. Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo lunes 15 de junio, preferiblemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés.

Según informa el Consistorio en una nota de prensa, aquellas personas que precisen apoyo para la tramitación electrónica tendrán a su disposición los telecentros municipales y las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro (OAR). Actualmente, el centro cuenta con 135 alumnos matriculados en estas enseñanzas, quienes ya disfrutan de las nuevas instalaciones en la sede de la calle Ferrería.

El listado provisional de admitidos y los horarios de los exámenes se publicarán el 17 de junio. Tras un breve periodo de alegaciones, la lista definitiva se hará pública el viernes 19 de junio.

Las pruebas de acceso, que evalúan la aptitud rítmico-auditiva, vocal y psicomotriz de los aspirantes, se desarrollarán durante la tarde del 22 de junio. Los resultados provisionales se darán a conocer el día 23, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 25 de junio, para finalizar con la publicación de las notas definitivas el viernes 26 de junio.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

La normativa establece preferencia para los aspirantes de menor edad, comenzando por quienes cumplan ocho años en el presente ejercicio. En caso de empate en la edad, se seguirá el orden alfabético resultante del sorteo de la Consejería de Educación, que este año parte de las letras "RJ" en sentido de la 'Z' a la 'A'.

Una vez superada la prueba en términos de "apto", la adjudicación de las especialidades instrumentales se realizará en el mes de septiembre. El Conservatorio Julián Orbón ofrece formación en un total de 15 especialidades, que incluyen piano, percusión, guitarra y diversas modalidades de cuerda y viento (madera y metal).