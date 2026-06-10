El Conservatorio Julián Orbón de Avilés cierra el 15 de junio la inscripción para las pruebas de acceso

Archivo - Conservatorio de Música en el Palacio de Balsera de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para las pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón de Avilés finaliza este lunes, según ha recordado el Ayuntamiento.

Las solicitudes pueden presentarse preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica municipal. Las pruebas de acceso se celebrarán el 22 de junio en horario de tarde.

Una vez concluido el periodo de inscripción, el 17 de junio se publicará el listado provisional de admitidos y los horarios de las pruebas. Los resultados provisionales se darán a conocer el 23 de junio y los definitivos el 26 de junio, tras el correspondiente periodo de reclamaciones.

Las pruebas valorarán las aptitudes rítmico-auditiva, vocal y psicomotriz de los aspirantes, y se calificarán como apto o no apto.

En el curso actual, un total de 135 alumnos cursan Enseñanzas Elementales en el conservatorio avilesino, que ofrece especialidades como piano, percusión, violín, guitarra, flauta, clarinete, saxofón o trompeta, entre otras. Los nuevos estudiantes podrán desarrollar su formación en las instalaciones del centro ubicadas en Ferrería 14.