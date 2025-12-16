El Conservatorio Julián Orbón reúne a 200 intérpretes en su gran concierto de Navidad

Archivo - Conservatorio de Música en el Palacio de Balsera de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La música volverá a convertirse en punto de encuentro para la ciudad este jueves 18 de diciembre, cuando el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón celebre su Concierto de Navidad en la Casa Municipal de Cultura, a partir de las 19.30 horas. Se trata de una cita abierta al público, con entrada libre hasta completar aforo, que reunirá sobre el escenario a cerca de 200 intérpretes de todas las edades y etapas formativas del centro.

El concierto contará con la participación de todo el alumnado del conservatorio, desde el aula de Iniciación Musical de 6 y 7 años hasta las Enseñanzas Profesionales.

Actuarán la Orquestina de Enseñanzas Elementales, integrada por unos cuarenta alumnos y alumnas de cuerda y dirigida por Alberto Gorrochategui, así como los Coros de las Enseñanzas Elementales y Profesionales, bajo la dirección de Isabel Baigorri, con el acompañamiento al piano de Alma González.

Más allá del repertorio, el concierto se concibe como una celebración del aprendizaje y el esfuerzo colectivo que define la vida del conservatorio a lo largo del curso. Una ocasión especial para disfrutar de la música en directo y para cerrar el año acercando el talento joven y la tradición musical navideña a la ciudadanía.