Constantino Vaquero (PSOE) mantendrá una posición " de total neutralidad" de cara a las primarias del domingo

Publicado 24/10/2018 12:39:42 CET

"Los militantes son los que tienen que decidir en libertad", ha defendido

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera candidato en la primera vuelta de las primarias socialistas de Gijón, Constantino Vaquero, y que quedó fuera del proceso al quedar tercero, ha anunciado que mantendrá una posición "de total neutralidad" de cara a la votación que tendrá lugar este próximo domingo.

Vaquero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha incidido en que tomó esta decisión "por propia coherencia interna", tras la reunión mantenida este pasado martes con su equipo de campaña. En este sentido, ha remarcado que era lo que él pedía para sí desde la Ejecutiva socialista cuando se presentó a las primarias.

Además, ha recalcad que la gente le apoyó el pasado domingo tiene "absoluta libertad" para votar a quien quiera en la segunda vuelta de primarias, al igual que él ejercerá su derecho a voto "como otro militante más", ha apostillado. Ha incidido, también, en que esta decisión no fue negociada con ninguno de los otros dos candidatos que quedan en terna, la ex consejera Ana González y el director general de Deportes del Principado, José Ramón Tuero. "Les he deseado suerte", ha resaltado.

Precisamente, preguntado por las supuestas presiones que ha hecho públicas Tuero, ha apuntado que desconoce el asunto más allá de lo que salió en los medios de comunicación y lo que él propio Tuero publicó en redes sociales. "Los militantes son los que tienen que decidir en libertad", ha defendido, para añadir después que si es verdad que han existido esas presiones "no las comparto", ha asegurado.

PROCESO "EJEMPLAR"

En cuanto a si estos hechos pueden afectar a la imagen del PSOE, cree que todos estos procesos al final siempre suponen "un desgaste", para matizar después que en este caso el proceso ha sido "ejemplar". Ha opinado, asimismo, que poco a poco cada vez hay más cultura en el partido para aceptar estos procesos.

Y aunque cree que determinados comentarios en redes sociales pueden "contaminar" el proceso, no piensa que en este caso pueda perjudicar al PSOE por no haber "nada" en la campaña de primarias que lleve a eso.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a las 129 personas que depositaron su confianza en su proyecto y que confiaron "en una forma de hacer las cosas y de partido al que creo que de ahora en adelante se van a unir más militantes", ha apuntado.

Ha agradecido, igualmente, al la labor desarrollada por su equipo de campaña que contribuyó a que un proyecto que nació muy pequeño ahora lo compartan muchas más personas. En este sentido, ha señalado que a raíz del 39 congreso socialista el partido sufrió cambios, aunque cree que debe seguir cambiando conductas para conseguir su democratización.