Constituida la comisión de seguimiento del Sistema de Atención a la Dependencia en Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejera Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha anunciado la constitución de la Comisión de Seguimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la comunidad, un órgano que cumple una de las medidas recogidas en el acuerdo de concertación social con los agentes sociales y económicos.

"Con ello damos cumplimiento a ese compromiso", ha señalado Monroy, que ha recordado que la creación de esta comisión formaba parte de lo pactado en el marco de la concertación.

La comisión estará integrada por la Administración autonómica, el ámbito local, con dos representantes de la Federación Asturiana de Concejos, y los agentes sociales y económicos, con los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Según ha explicado la consejera, se trata de "un ámbito y un espacio de participación institucional", pero también de seguimiento y evaluación de las políticas sociales en el Principado.

Monroy ha subrayado que el Gobierno asturiano no quiere que la comisión sea "simplemente un formalismo", sino un foro "de debate, de propuestas y de trabajar en conjunto" para desarrollar las políticas sociales en Asturias.