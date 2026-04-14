"Lo contrario sería no hacer bien nuestro trabajo", replica el Gobierno sobre la petición de cese de Roqueñí

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha salido este martes al paso de las acusaciones del PSOE de instrumentalizar políticamente el caso 'Cerredo' para pedir la dimisión de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y ha remarcado que lo que hace el Ayuntamiento es "defender los intereses de Gijón".

"Lo contrario sería no hacer bien nuestro trabajo", ha asegurado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

"Nosotros queremos lo mejor para Gijón", ha insistido el edil, quien ha reivindicado que tienen "la obligación moral y política de exigir lo mismo al resto de Administraciones", antes de insistir en pedir su dimisión o bien su cese por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón.

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL

Preguntado por la ampliación del hospital de Cabueñes, ha mostrado la preocupación del Gobierno local por que se reanuden las obras "cuanto antes".

"No habrá ningún problema y estarán puestas a disposición del Principado mucho antes de que sea necesaria su disposición para retomar la obra", se ha mostrado seguro respecto a las parcelas que aún no son de titularidad pública y que se precisan para este proyecto.

Eso sí, ha advertido de que no van a pasar por un intento del Principado de "derivar lo que es importante de esta actuación a lo que no lo es tanto". Para él, lo verdaderamente relevante y lo que es necesario es que puedan de una vez por todas retomar esas obras, que ha recordado que el PSOE prometió a Gijón hace más de diez años y que todavía a día de hoy sigue sin ser una realidad.

Ha señalado, unido a ello, que no han tenido aún ninguna noticia por parte del Grupo Quirón respecto al proyecto de construcción de un hospital en Nuevo Gijón, en unas parcelas municipales objeto de permuta por las de Cabueñes.

"El compromiso es que las fincas estén puestas a disposición del Principado en el momento en el que sea necesario y el Ayuntamiento de Gijón, por una vía o por la otra, se ha comprometido a garantizarlo y así va a ser", ha zanjado.

UNIVERSIDAD EUROPEA

Tampoco han tenido noticias por parte del Gobierno del Principado respecto a la concesión a la Universidad Europea como centro adscrito, si bien ha mostrado su deseo de que pueda ser "lo antes posible" y de que sea una realidad pronto, para así poder formalizar la compraventa de la parcela de La Pecuaria y que se pueda empezar a construir el nuevo campus de la citada institución universitaria.

En cuanto a la comercialización del resto de parcelas, ha matizado que no hay una licitación pública, a través de un pliego de concesión de venta de parcelas, pero sí que es cierto que hay un interés "constante" de empresas de instalarse en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria. No obstante, ha preferido no anunciar nada hasta que no se afiancen estos proyectos.

Ha apuntado, unido a ello, que este nuevo espacio es uno de los entornos más atractivos para las empresas y, en cuanto haya constancia de un interés más serio, se hará otra licitación, como se hizo en su caso con la que ya se ha enajenado para la Universidad Europea.

En otro orden de asuntos, Martínez Salvador ha indicado que se le concedió a Pymar una semana más para que presenten el proyecto de adecuación de las propiedades que tienen en sus terrenos del ámbito del antiguo astillero de Naval Gijón, pero ha recalcado que deben contestar "dentro de esta semana".

A este respecto, ha recalcado que si no concedían esta semana más el Ayuntamiento tendría que meterse en un procedimiento de ejecución subsidiaria que, según él, "sería más largo y más tedioso". "Vamos a confiar en que esta semana cumplan, presenten proyecto, informemos y lo antes posible puedan empezar a cometerlo", ha apuntado el edil.

JUNTA DE GOBIERNO

Respecto a la Junta de Gobierno local, ha comunicado que se ha adjudicado, a la empresa VitaEvents, el contrato para la gestión y la coordinación de la apertura de los centros escolares fuera del horario lectivo, el proyecto 11x12.

Se compromete, en este caso, un gasto de 229.670 euros con cargo al presupuesto del ejercicio corriente de 2026 y otros 577.357,70 euros con cargo a los créditos del próximo ejercicio.

Por otra parte, se ha autorizado la prórroga del contrato de arrendamiento de las motocicletas de la Policía Local, dividido en dos lotes, por un importe total de 1.014.686 euros.

Se trata de una prórroga extraordinaria hasta que se pueda adjudicar el nuevo contrato y se estima una duración máxima de la misma de 12 meses.