Controlada una fuga de gas en una calle de Tineo

Fuga de gas - SEPA

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Parque de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Tineo han controlado este viernes una fuga de gas registrada en la calle Eugenia Astur, en la citada localidad asturiana.

Tras recibir el aviso a las 11.33 horas a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Asturias, los bomberos acudieron al lugar y cerraron el suministro para frenar la fuga.

Una vez cortado el paso del gas, los efectivos permanecieron en la zona a la espera de la llegada de los técnicos de la compañía suministradora. De la intervención también fue informada la Policía Local.