Controlada una fuga de gas en Lugones (Siero)

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han dado por controlada este martes una fuga de gas en avenida de Viella, Lugones, en el municipio asturiano de Siero.

Hasta el lugar acudieron bomberos de La Morgal, que, junto a Policía Local y Nacional, establecieron perímetro de seguridad de cien metros. Además instalaron dos acortinadores de agua mientras se cerraba el suministro, según información del SEPA recogida por Europa Press.

En el aviso a la sala del 112 Asturias, a las 12.29 horas, se indicó que una excavadora de una obra había reventado la tubería. También se alertó a los técnicos de la compañía suministradora que cortaron la llave de paso. La fuga se dio por controlada a las 14.34 horas. Los bomberos realizaron mediciones con el explosímetro para asegurarse que se había controlado el escape.