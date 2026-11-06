Controlada una fuga de gas registrada en Mieres

Bomberos de Asturias - SEPA

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han controlado una fuga de gas registrada en la mañana de este viernes en las inmediaciones de las piscinas municipales de Vega de Arriba, en el municipio de Mieres (Asturias).

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 08.42 horas, momento en el que se movilizó de inmediato a los efectivos del parque de Bomberos de Asturias en Mieres para intervenir en la zona afectada, según información del SEPA recogida por Europa Press.

Una vez en el lugar de la incidencia, los bomberos instalaron un acortinador de agua especializado para abatir y disipar el escape mientras los técnicos realizaban las labores necesarias para cerrar el suministro de gas.

Tras completar los trabajos de contención y verificar la seguridad del entorno, la dotación dio por finalizada la intervención y regresó a su base a las 09.44 horas.