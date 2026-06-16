Controlado el fuego de Peñaflor y Vega de Anzo (Grado) y desactivado el Infopa

Columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España).
Columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 16 junio 2026 8:34
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   OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal declarado en la zona de Peñaflor y Vega de Anzo, en el concejo de Grado, ha quedado controlado y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado a las 07.59 horas el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

   Durante la jornada de ayer los efectivos desplazados realizaron tareas de enfriamiento y control del perímetro. A pesar de las altas temperaturas, el jefe de la zona centro-oeste, al frente del dispositivo, había señalado que el perímetro norte se encontraba estable, sin presencia de humo y extinguido, mientras que la zona sur mantenía algunos puntos calientes.

Hoy informan de que el fuego que comenzó durante la jonada del sábado, 13 de junio, está controlado.

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