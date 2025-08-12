El convenio del Ayuntamiento con Cáritas cuenta con un importe de más de 21.000 euros

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han ofrecido este martes una rueda de prensa sobre el convenio que regula la subvención nominativa de Cáritas Pola de Siero.

El objeto del convenio es el de colaborar en proyectos ejecutados en el ámbito de atención a familias como atender necesidades derivadas de la adquisición de ropa y calzado, medicación, alimentos y aseo a familias, libros de texto y material escolar de enseñanza obligatoria, pagos de transporte, formalización de matrículas de estudios, intervenciones básicas en higiene buco-dental y gastos de funcionamiento de la instalación de la sede de Cáritas en Pola de Siero. También comprende la atención al colectivo de personas sin hogar. El importe del convenio es de 21.250 euros.

Durante la firma del convenio, el alcalde adelantó que la intención del equipo de gobierno para el presupuesto de 2026 es incluir una partida destinada a poner en marcha una línea de subvenciones para la rehabilitación de Bienes de Interés Cultural (BIC), tal y como se hizo hace unos años, comentando que "consideramos que, aunque la conservación de estos bienes es responsabilidad de sus propietarios, desde las administraciones debemos de intentar colaborar para que se encuentren en las mejores condiciones posibles, pues son de interés cultural y el objetivo es que todos podamos disfrutar de ellos".