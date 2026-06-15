Convocados los VI Premios Industria 4.0 & IA, que suman un galardón a la Transformación de la Microempresa

Archivo - VI edición de los Premios Industria 4.0 & IA , convocados por CTIC y Caja Rural de Asturias. - CTIC - Archivo

GIJÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

CTIC Centro Tecnológico y Caja Rural de Asturias han anunciado este lunes la convocatoria de la VI edición de los Premios Industria 4.0 & IA - Transformación Empresarial de Asturias, unos galardones con los que se reconoce a empresas asturianas que lideran procesos reales de transformación empresarial mediante el uso estratégico de la tecnología.

Según una nota de prensa de los organizadores del certamen, la nueva edición incorpora dos novedades. Por un lado, se crea el Premio Especial a la Transformación de la Microempresa, una nueva categoría destinada a reconocer el esfuerzo de microempresas y pequeñas empresas que, con recursos limitados, desarrollan iniciativas especialmente innovadoras y sostenibles basadas en tecnologías digitales, datos e Inteligencia Artificial.

Por otro, los premios amplían su visión incorporando explícitamente la Inteligencia Artificial como uno de los ejes centrales de los procesos de transformación empresarial, evolucionando desde el enfoque original de Industria 4.0 hacia una visión más amplia, transversal y centrada en el impacto real sobre el negocio, las personas y el territorio.

Asimismo, han destacado que estos galardones tienen como objetivo visibilizar y reconocer a empresas asturianas que estén desarrollando procesos sostenidos y medibles de transformación empresarial, poniendo en valor el impacto de la tecnología sobre la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de Asturias.