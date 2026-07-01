Convocatoria por Asturies denuncia el "bloqueo" de Vox a varias iniciativas legislativas

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, ha denunciado este miércoles el "bloqueo" del grupo parlamentario de Vox a varias iniciativas legislativas en Asturias, en lo que ha calificado de "estrategia de filibusterismo político" a la que a su juicio se ha sumado el PP para bloquear la ley de espectáculos públicos.

En una rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces, Vegas ha explicado que PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé pidieron la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar la modificación de la Ley de Prestaciones Vitales, extremo que Vox impidió, por lo que tendrá que celebrarse en septiembre.

Este "bloqueo" se suma al perpetrado la semana pasada, cuando Vox tampoco permitió la celebración de un pleno extraordinario en julio para aprobar la ley LGTBI.

Vegas ha lamentado que el PP se haya sumado a esta estrategia de Vox en la tramitación de otras dos leyes relacionadas con la regulación del acceso de menores a espectáculos taurinos. Esta modificación lleva sobre la mesa dos años en la Junta General y ha sufrido "todas las trabas posibles" por parte de ambas formaciones. "Siguen en esa estrategia de filibusterismo político impidiendo su tramitación parlamentaria", ha criticado, con lo que los trabajos continuarán en septiembre. El portavoz de Convocatoria ha precisado, no obstante, que "les guste más o menos" esta modificación se va a aprobar porque existe en el parlamento la mayoría para ello.

Por su parte la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha precisado que la Junta ha habilitado el mes de julio para afrontar la ponencia de cuatro leyes, cuya votación comenzará en el próximo periodo de sesiones en septiembre. Se trata de la tramitación de la ley de Prestaciones Vitales y las ponencias de la ley de Vivienda, Infancia y LGTBI.