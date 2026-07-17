Convocatoria por Asturies rechaza abordar una rebaja de impuestos sin reforzar antes los servicios públicos

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas - CONVOCATORIA

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha reclamado este viernes al Gobierno asturiano que priorice el refuerzo de los servicios públicos antes de abordar una rebaja fiscal y ha reprochado al PSOE que anunciara esa medida sin consultarla previamente con sus socios de gobierno.

Tras la Junta de Portavoces, Vegas ha sostenido que antes de plantear una reducción de impuestos es necesario analizar la situación de servicios como la dependencia, la sanidad o la educación y garantizar su financiación. Asimismo, ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que abra un proceso de diálogo con Convocatoria por Asturies y ha confiado en que la cuestión pueda abordarse en la reunión de seguimiento del pacto prevista tras el verano.

LEY DE PRESTACIONES VITALES

Por otra parte, el diputado ha reclamado que la Ley de Prestaciones Vitales se apruebe durante el mes de julio al considerar que "no puede esperar ni una semana más" por afectar a miles de familias.

En este contexto, ha explicado que su grupo se abstuvo en la Junta de Portavoces para facilitar la convocatoria de la comisión solicitada por el PP sobre la Ciudad Deportiva de Avilés, pese a considerar que ese asunto no tiene carácter urgente, y ha acusado a los 'populares' de practicar "filibusterismo político".

VEDA DEL SALMÓN

Asimismo, Vegas ha pedido al consejero de Medio Rural que "huya del negacionismo científico" tras cerrarse la campaña del salmón con 108 capturas, la cifra más baja registrada.

El portavoz de Convocatoria por Asturies ha calificado la situación de "absolutamente preocupante" y ha reclamado la declaración de una veda para favorecer la recuperación de la especie, al considerar que, de no adoptarse medidas, el salmón atlántico podría desaparecer de los ríos asturianos.