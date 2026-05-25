Convocatoria-IU celebra que se garantice la pluralidad y la paridad en los nuevos estatutos de la FMC

Archivo - Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Convocatoria por Oviedo-IU ha emitido este lunes una nota de prensa en la que celebra que se garantice la pluralidad y la paridad en los nuevos estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Según han explicado ha sido en la comisión de Educación, Cultura y Deportes donde, entre otros asuntos, se han aprobado los nuevos estatutos de la FMC para adecuarlos a la normativa administrativa y de contratación vigentes y facilitar una gestión más ágil y eficiente, como así figura en el Plan Estratégico de Cultura aprobado en Pleno.

Así, el cambio más sustancial que se aprueba sería la reorganización de los órganos de gobierno, suprimiendo la Comisión Delegada y potenciando el Consejo Rector.

Según el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, los estatutos de 2012 habían quedado obsoletos y sus procedimientos y duplicidades no son compatibles con la agilidad en la gestión que demanda un área como Cultura. "Hemos conseguido que se aceptase nuestra enmienda para que el la Comisión asesora de cultura que se ha creado, sea más numerosa, más plural y diversa, y paritaria", ha celebrado.

"Habíamos presentado también otras dos enmiendas para que la Presidencia estuviese obligada por estatutos a presentar al Consejo Rector de manera semestral un informe sobre diversas materias, así como que el Director-Gerente a la hora de optar al puesto, tuviese que presentar un Plan de gestión y un proyecto para la FMC durante su gerencia, así como que su elección fuese aprobada en Pleno, en un afán de transparencia y particpación, pero lamentablemente no han sido aceptadas", explicó.

"Esperamos que estos nuevos estatutos agilicen y ordenen el área de cultura y sean un buen instrumento de cara a la Capitalidad europea. Desde nuestro grupo pretendemos y defendemos más cultura, más participación, más diversidad cultural y más agilidad en su gestión, y creemos que hoy, se da un paso más para su consecución", finalizó el portavoz de Convocatoria Llamazares