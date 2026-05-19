Convocatoria-IU reclama la veda del salmón ante el "evidente declive progresivo" de la especie

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OVIEDO 19 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario Convocatoria por Asturies-IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha decidido reclamar la veda del salmón como medida urgente ante el "evidente declive progresivo" de la especie. El grupo ha presentado una iniciativa en la que se pregunta al Consejo de Gobierno si tiene previsto instar su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para evitar su definitiva desaparición en Asturias.

El portavoz de la formación, Xabel Vegas, ha defendido este martes la necesidad de adoptar "medidas valientes" para garantizar la recuperación del salmón atlántico en los cauces fluviales asturianos.

Lejos de ser un motivo de celebración", Vegas ha asegurado que la salida del 'Campanu' (primer salmón de la temporada pescado en Asturias) supone "un enorme motivo de preocupación sobre el estado de esta especie del salmón atlántico", hasta el punto de advertir de que Asturias podría estar "ante uno de los últimos salmones que se pesquen".

El diputado ha subrayado que el salmón forma parte "de la identidad ambiental, cultural y emocional de Asturias", igual que especies emblemáticas como el oso o el urogallo, y ha alertado de que permitir su desaparición supondría renunciar "a una parte esencial de lo que significa Asturias como paraíso natural".

Por ello, la formación ha reclamado medidas orientadas a la recuperación de la especie, entre ellas la prohibición temporal de la pesca del salmón para favorecer su regeneración y permitir que los ríos asturianos "puedan volver a contar con salmones en sus aguas".

En paralelo, el grupo parlamentario Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS ha registrado en la Junta General una iniciativa en la que pregunta al Consejo de Gobierno cuándo tiene previsto acordar la veda de la pesca del salmón en Asturias "habida cuenta del evidente declive progresivo de la especie".

La iniciativavtambién plantea si el Ejecutivo autonómico tiene previsto instar la inclusión del salmón en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial "para evitar su definitiva desaparición en Asturias".