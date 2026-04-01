Convocatoria, PSOE y Tomé sacan adelante una iniciativa en la Junta General contra el "bloqueo" de Cuba

Archivo - Varias personas participan en una concentración contra el Gobierno cubano frente al Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU-Convocatoria, Delia Campomanes, ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una proposición no de ley (PNL) de rechazo a la política de Estados Unidos hacia Cuba, en la que ha denunciado el endurecimiento del "bloqueo" y ha arremetido contra PP y Vox, a los que ha acusado de actuar como "sucursales" de intereses extranjeros. La iniciativa ha contado con el apoyo de su grupo, PSOE y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Durante su intervención, Campomanes ha enmarcado la iniciativa en la defensa "del derecho internacional, de la dignidad de los pueblos y de la condena firme a cualquier tipo de agresión imperialista", subrayando que su formación lleva "décadas" denunciando el bloqueo a la isla. Ha calificado esta política como "la más larga, cruel y unilateral" contra el pueblo cubano, recordando que son "64 años de asedio", pero también de "resistencia" y de condena mayoritaria en Naciones Unidas.

Ha hecho referencia a la orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por Donald Trump, que declara una "supuesta emergencia nacional" respecto a Cuba. Según ha señalado, esta medida introduce un sistema arancelario que permitiría a Estados Unidos sancionar a terceros países que comercien con la isla, lo que ha definido como "extraterritorialidad" y una "violación flagrante del derecho internacional".

A su juicio, el objetivo de estas medidas es "provocar el colapso de la economía cubana, asfixiar a su pueblo y generar una crisis humanitaria" que sirva de pretexto para una intervención. "La agresión no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos, es pura y simple arrogancia imperial", ha afirmado.

En este contexto, ha instado a "no quedar impasibles ante una política que busca aniquilar a un pueblo" y ha reclamado el fin del bloqueo y de las "medidas coercitivas unilaterales".

La parlamentaria ha dirigido sus críticas al Partido Popular y a Vox, a quienes ha acusado de actuar "como agentes al servicio de intereses de potencias extranjeras". En concreto, ha asegurado que ambas formaciones "actúan como sucursales de los regímenes pederastas y genocidas de Washington y Tel Aviv".

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que ha defendido la diputada Lidia Fernández, señalando que "va en consonancia con los puntos recientemente aprobados en el Congreso de los Diputados", y ha defendido que, más allá de la geopolítica, "para miles de familias asturianas Cuba no es una casilla en un tablero", sino "nuestra quinta provincia, parte de nuestra piel y de nuestra historia viva".

Fernández ha dirigido también sus críticas a PP y Vox para reprocharles su "idea selectiva de patriotismo". "Se les llena la boca con la soberanía, pero cuando se imponen sanciones que castigan a un pueblo hermano, ustedes votan a favor del bloqueo. ¿Es patriotismo ser el alumno sumiso de Washington?", ha dicho para después añadir: "Señorías de la derecha y de la extrema derecha, por mucho que ustedes se empeñen, en aquella época en España, con la dictadura de Francisco Franco, no se vivía mejor".

La diputada socialista ha dicho que "se les llena la boca con la soberanía, pero cuando se imponen sanciones que castigan a un pueblo hermano, votan a favor del bloqueo".

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha subrayado la "resistencia" del pueblo cubano y su capacidad de adaptación, citando incluso a Silvio Rodríguez para ilustrar esa resiliencia. Pese a reconocer "los pesares evidentes", ha defendido el espíritu de solidaridad y soberanía en la isla, ha criticado la "injerencia permanente en estados soberanos".

RECHAZO DE LA DERECHA

Por parte del Partido Popular, la diputada Susana Fernández ha sostenido que "Cuba es reflejo del fracaso económico, social y moral del comunismo" y ha rechazado que la situación se deba a factores externos. "No sufre por una presión exterior, agoniza por el fracaso intrínseco y la gestión desastrosa de un régimen", ha afirmado, describiendo un escenario de "hambre, pobreza y sumisión".

Ha denunciado el deterioro de infraestructuras, sanidad y servicios básicos, así como la existencia de "más de mil prisioneros políticos", y ha acusado a la izquierda de intentar "encubrir un régimen que se sostiene únicamente por el miedo y por la represión".

"Lo que hoy vemos en las calles de La Habana no es una emergencia nacional falsa, como algunos pretenden sugerir. Es el colapso total de un sistema incapaz de proveer servicios básicos a sus ciudadanos. Los cubanos sufren todo tipo de carencias", ha añadido.

Desde Vox, el diputado Javier Jové ha cargado contra la iniciativa y contra la izquierda, a la que ha acusado de "blanquear a la jauría comunista y a la dictadura y a los genocidas castristas". Ha criticado que el texto no mencione "la tiranía, ni dictadura, ni sátrapas, ni criminales", ni "las violaciones a los derechos humanos", ni a "los presos políticos". Asimismo, ha asegurado que "el problema de Cuba no es el embargo, es el comunismo, la tiranía y la dictadura comunista", negando la existencia de un bloqueo y defendiendo que la situación de la isla responde al "fracaso" del sistema. "Es el alcatraz comunista", ha afirmado, concluyendo con un "¡abajo la tiranía y viva Cuba libre!".

Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha centrado su intervención en la situación de los derechos humanos en Cuba, señalando que hay "más de 1.200 presos políticos", de los cuales "medio centenar fueron liberados gracias a la intervención del Vaticano". Aunque ha dicho compartir la defensa del multilateralismo y del derecho internacional, ha criticado lo que considera contradicciones en el discurso de la izquierda y ha aludido al pasado de consignas como "Cuba sí, yanquis no", que, a su juicio, han contribuido a la situación actual en la isla.