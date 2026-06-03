Convocatoria se reivindica como referente de "la unidad de la izquierda transformadora asturiana"

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, este miércoles en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha asegurado este miércoles que la coalición trabaja para consolidarse como el "polo de la unidad de la izquierda transformadora asturiana" de cara a los próximos comicios autonómicos. Vegas ha defendido la continuidad de la marca y ha considerado que "no sería razonable" la concurrencia de "más de una papeleta" en ese espacio político.

"Convocatoria vino en esta legislatura para quedarse", ha manifestado Vegas durante una rueda de prensa en la Junta General, donde ha remarcado que la coalición tiene "vocación de continuidad y de crecer con nuevos actores y protagonistas".

Vegas ha explicado que ya mantienen "conversaciones informales" con "otros sectores". "Llevamos tiempo trabajando en ese objetivo de la unidad, que es fundamental", ha apostillado, insistiendo en que el propósito es construir un bloque cada vez más amplio. "Por supuesto que Covadonga Tomé y su gente, Somos Asturies, es un ojetivo fundamental de esa unidad", ha concluido en respuesta a los medios de comunicación.