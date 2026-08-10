Cooperación apoya con 4,46 millones 39 proyectos que beneficiarán a más de 202.000 personas en 17 países

Archivo - Edificio de la Consejería de Derechos Sociales, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo apoya con 4.461.050 euros 39 proyectos que beneficiarán a 202.217 personas en 17 países, según consta en la resolución de la convocatoria de ayudas publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

El 60% de las personas que han resultado beneficiadas por estas iniciativas son mujeres, adolescentes y niñas. En cuanto a la distribución de los fondos, Guatemala, Bolivia, Perú y Benín concentran el 46%.

En total, han recibido fondos 36 proyectos: 21 orientados a apoyar intervenciones en una zona geográfica específica y para una población definida y otros 15 dirigidos a erradicar las desigualdades estructurales que afrontan los pueblos indígenas. También se han financiado tres microproyectos o actuaciones de menor alcance.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el presupuesto de la convocatoria ha aumentado en 824.790 respecto al año pasado. Este incremento ha permitido respaldar dos proyectos más que en 2025, así como elevar el importe máximo en cada línea: 5.000 euros en los proyectos, hasta un máximo de 125.000 euros, y 10.000 adicionales en los microproyectos, hasta un tope de 40.000. Además, por primera vez se incorpora un apartado específico para apoyar a los pueblos indígenas.

Como en años anteriores, Guatemala concentra el mayor número de proyectos, con un total de siete, lo que supone el 8% del total y una suma de 864.443 euros, el 19% de los fondos de la convocatoria. Por detrás se sitúan Bolivia, Perú y Benín, con cuatro cada uno.